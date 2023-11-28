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Кубок России

Масалитин поделился ожиданиями от кубкового матча между «Динамо» и «Зенитом»

28 Ноября 2023 • 12:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
29.11 18:15

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче Пути РПЛ Кубка России, в котором «Динамо» сыграет против питерского «Зенита».

Специалист отметил, что уже на протяжении нескольких лет команда с берегов Невы является фаворитом в каждой игре, но «бело-голубые» являются нелёгким соперником.

«Они и из Кубка «Зенит» выбили в прошлом сезоне, и нанесли поражение в этом в Питере 3:2, поэтому понятно, что будет зуб у «Зенита», - приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, что первый матч 1/4 финала Пути РПЛ состоится завтра, 29 ноября. Начало — в 18:15 по столичному времени. 

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