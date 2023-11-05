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Сергеев: «Недавно мы уступили «Динамо» дома в РПЛ, поэтому за нами остался должок»

05 Ноября 2023 • 10:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.11 14:00

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ с «Динамо».

Напомним, что в матче третьего тура текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» уступили команде Марцела Лички (2:3). По словам Сергеева, «Зенит» намерен реабилитироваться за ту неудачу.

«У «Динамо» хорошая команда. Недавно мы уступили им дома в РПЛ, поэтому за нами остался должок», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Отметим, что первый кубковый матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 28 ноября, а ответная встреча пройдёт уже в марте следующего года.

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