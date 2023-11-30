Силкин: «В матче с «Зенитом» «Динамо» выглядело лучше и активнее»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению специалиста, динамовцы выглядели лучше своего соперника. При этом Силкин отметил, что пока рано делать выводы о возможном исходе этого противостояния, так как команды ждёт ещё ответная встреча.

«Динамо» сейчас набрало форму, с «Зенитом» они выглядели лучше и активнее. С другой стороны, может, «Зенит» устраивало — довести спокойно конец сезона, чтобы отложить всё на весну», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Напомним, что ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в марте следующего года.