Игнатьев: «Смолов прекрасно знает, где ему необходимо располагаться во время атак своей команды»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита» (1:0).

Напомним, 33-летний футболист вышел на поле по ходу второго тайма и сумел записать на свой счёт победный мяч «бело-голубых».

«Фёдор прекрасно знает, где ему необходимо располагаться во время атак своей команды, и умеет укрощать те передачи, которые бы не смог укротить игрок более низкой квалификации», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ответная встреча между «бело-голубыми» и «Зенитом» состоится в марте следующего года.