​«Зенит» назвал состав на кубковый матч против «Динамо»

В среду вечером «Зенит» будет играть в гостях у «Динамо» - команды пересекутся в рамках 1/4 финала верхней части сетки Кубка России. Рулевой питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких игроков:

Адамов, Круговой, Родригао, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Сергеев.

«Динамо» и «Зенит» начнут поединок в 18:15 по московскому времени. Следить за этой кубковой битвой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Стоит сказать, что ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится нескоро – в марте.