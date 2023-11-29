Колыванов: «У «Зенита» будет двойная мотивация отдать должок «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «бело-голубые» встретятся с «Зенитом».

По мнению эксперта, «Зенит» серьёзно настроится на противостояние с «Динамо», так как захочет реабилитироваться за поражение от московской команды в прошлом розыгрыше турнира.

«У петербуржцев будет двойная мотивация отдать должок «Динамо» за прошлый год. Какой счёт будет не могу сказать. То, что будет битва — это 100%», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 29 ноября, в Москве. Начало — в 18:15 по местному времени.