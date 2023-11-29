​Семак: «При морозе у мяча другие свойства»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Динамо» (0:1) в Кубке России дал комментарий по поводу особенностей зимнего футбола.

«В таких условиях футбол более осторожный, больше простых передач, больше длинных передач. Поле было хорошее, но мяч при морозе замерзает, и у него другие свойства. Как следствие, элементы не всегда дают результат, который хотят футболисты», - сказал Семак журналистам.

Ответный матч «Зенит» и «Динамо» проведут в середине марта.

До конца 2023 года «Зениту» остаётся провести два матча Премьер-лиги – против «Локомотива» (3 декабря) и против «Пари НН» (9 декабря).