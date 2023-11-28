Агент Тюкавина: «Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о слухах об имеющемся интересе к 21-летнему футболисту со стороны европейских клубов.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Тюкавин не продлевал контракт с московским клубом на сезон-2024/2025 и имеет два конкретных предложения из Европы.

«Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом». Интерес из Европы? Звоните в «Динамо», — приводит слова Сафонова Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 8 миллионов евро.