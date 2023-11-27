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Коваленко: «Первое место добавляет настроения, но останавливаться нельзя»

27 Ноября 2023 • 18:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
29.11 18:15

Минувшие выходные в РПЛ были примечательны сменой лидера турнирной таблицы – «Зенит» обогнал оплошавший в Екатеринбурге «Краснодар».

Полузащитник питерцев Александр Коваленко оценил это событие для командного боевого духа.

«Да, настроения это добавляет! На душе стало немного спокойнее после победы, но останавливаться нельзя — нужно двигаться дальше, набирать очки в каждом матче, повышать собственную планку», - говорит Коваленко пресс-службе «Зенита».

Напомним, что теперь в турнирной таблице у действующего чемпиона страны 33 балла, у «Краснодара» - 32.

В грядущую среду питерцев ожидает кубковый поединок с московским «Динамо», первый из двух. Он пройдёт на столичной «ВТБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Коваленко

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