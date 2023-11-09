​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России

Российский футбольный союз обнародовал расписание первых матчей верхней части сетки плей-офф Кубка России, то есть Пути РПЛ. Представляем расписание ниже.
Вторник, 28 ноября
18:15 «Балтика» - «Локомотив»
Среда, 29 ноября
16:00 «Оренбург» - «Спартак»
18:15 «Ростов» - ЦСКА
18:15 «Динамо» - «Зенит»
Время матчей указано московское.
Стоит сказать, что ответные игры этой стадии верхней части сетки плей-офф национального кубка пройдут уже в марте.
Добавим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого розыгрыша турнира «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.
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