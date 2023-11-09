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Кубок России

​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России

09 Ноября 2023 • 19:59 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
29.11 16:00

Российский футбольный союз обнародовал расписание первых матчей верхней части сетки плей-офф Кубка России, то есть Пути РПЛ. Представляем расписание ниже.

Вторник, 28 ноября

18:15 «Балтика» - «Локомотив»

Среда, 29 ноября

16:00 «Оренбург» - «Спартак»

18:15 «Ростов» - ЦСКА

18:15 «Динамо» - «Зенит»

Время матчей указано московское.

Стоит сказать, что ответные игры этой стадии верхней части сетки плей-офф национального кубка пройдут уже в марте.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого розыгрыша турнира «армейцы» обыграли «Краснодар» по пенальти.

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