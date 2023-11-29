Личка: «Использовали одну ошибку соперника и забили победный гол»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- События первого тайма, «Динамо» играло с инициативой. В чем ключ такой успешной игры, которая была в первом тайме?

- Надо сказать, в той игре отлично сыграли в обороне. Хорошо работали, смещения разные, прикрывания нападающих. Было очень тяжело заходить туда, можно сказать, у нас в первом тайме был один неплохой шанс через голову Тюкавина. У соперника тоже был момент. Это было видно, что две команды умеют играть с мячом, можно сказать, пять минут играл «Зенит» с мячом в ногах, потом пять минут мы. Команды ждали, кто допустит маленькую ошибку, чтобы получить шанс забить гол. Это первый тайм. Очень рад, что нам вдесятером получилось забить гол и победить 1:0.

- Вы практически не спорили с судьей по поводу этого удаления. Вы наверняка видели повтор второй желтой? Там было сыграно в мяч.

- Да? Я вообще не видел, честно скажу, повтор тоже не видел, поэтому тяжело сказать. Но я очень рад, что команда дисциплинированно и хорошо провела матч. Мы использовали одну ошибку соперника и забили победный гол. Но это только первый тайм. Второй тайм еще нас ждет впереди. Будет очень тяжело.

- Что скажете про игру Фёдора Смолова, который так хорошо вышел на замену? Как вообще сейчас команда его поддерживает в связи с пополнением в его семье? Он сам только что рассказывал, что это особенная для него игра и гол.

- Понятно, что нелегко входить в такую игру, поэтому я тоже не хотел делать замены, потому что входить в игру, когда ты вдевятером, интенсивность неплохая, то тебе надо 5-6 минут входить в игру. Федя забил гол и старался помогать Фомину и Диего Лаксальту в середине поля, потому что это сильная команда с хорошими игроками. Надо попросту работать всем вместе.

- Семак согласен с тем, что ваше «Динамо» становится одним из самых неудобных соперников для чемпиона. Что скажете на это?

- Большое спасибо за эти слова, но знаете, я бы хотел, чтобы мы умели еще успешнее играть в матчах с ЦСКА, «Зенитом», но и с командами, которые находятся внизу таблицы, например, не знаю, с «Факелом», «Сочи», где мы потеряли три очка. В этом разница между нами с «Зенитом». Он умеет и знает, когда надо побеждать, поэтому у него 33 очка сегодня, а у нас только 28. Будем продолжать работать, стараться быть более успешными, хотим дышать в спину «Зениту».