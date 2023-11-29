Агент: «Не хочу, чтобы с Тюкавиным было как с Захаряном»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, клубы из каких стран заинтересованы в услугах его клиента.

По словам Сафонова, в Москву для переговоров по Тюкавину приезжал скаут из Италии. Однако агент признался, что не хочет, чтобы информация об этом много обсуждалась в прессе.

«Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие. А почему никуда не едет? Могут подумать, что склонен к травмам или ещё что-то. Предложения поступают, но мы хотим хотя бы до лета спокойно доиграть», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл за «Динамо» 20 матчей, забил в них восемь голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость российского футболиста сейчас оценивается 8 миллионов евро.