Личка предугадал схему «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Стартовый состав полностью напоминает то, что было во втором тайме с ЦСКА. Это реакция на события именно того второго тайма?

- Понятно, что тот второй тайм получился у нас в два раза лучше первого, поэтому сохранил этот состав. Мы выходим по схеме 4-3-3. У меня в запасе еще Луис Чавес, Федя Смолов, Макаров и Гладышев. Это достаточно хорошие игроки, которые могут менять игру во втором тайме. Посмотрим, если у нас получится сыграть также активно и агрессивно при потерях мяча, надо атаковать соперника с мячом. Понятно, что сегодня второй матч подряд встречаемся с одной из лучших команд, а сейчас с лучшей командой в российском футболе. Это для нас будет такой же важный показатель, где мы можем актуально находиться.

- «Зенит» сегодня сыграет с пятью защитниками, тремя центральными. Как вы думаете, в связи с чем такой выбор? Насколько сложно команде противостоять именно вот такой формации?

- «Зенит» по этой схеме уже провел несколько матчей, сейчас не скажу. Не знаю, не уверен, что там будет игра в три центральных защитника, но, может быть, вы правы. Или будут играть 3-4-3, как ЦСКА, с двумя «десятками», Мостовым и Изидором. В середине может быть Клаудиньо и Барриос, два опорных. Но я более, чем уверен, что будет гибридная схема с четверкой сзади. Круговой будет иметь больше свободы для атаки. Но посмотрим. Это нам покажут первые минуты игры.

- Вы знаете, когда «Динамо» в последний раз выигрывало Кубок?

- Да, это еще играл Ролан Гусев за нас в 1995 году, и чемпионство в 1976 году. Уже долго.

- Вы держали в уме, что Шунин, если сегодня появится на поле, догонит Льва Яшина по количеству матчей?

- Этого я не знал, честно скажу. Поздравляем Антона.