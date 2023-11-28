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Кубок России

Сёмин: «Динамо» — фаворит в матче с «Зенитом»

28 Ноября 2023 • 17:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 23 ч. 0 мин.

Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче Кубка России, в котором «Динамо» примет «Зенит».

«Обе эти команды находятся сейчас в хорошем состоянии. «Динамо» выдало шикарный второй тайм против ЦСКА. По последним матчам даже можно сказать, что «Динамо» фаворит в матче с «Зенитом», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» состоится завтра, 29 ноября. Старт поединка запланирован на 18:15 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Ответная игра пройдет в середине марта следующего года.

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