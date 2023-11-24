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Кубок России

Сметанин: «Динамо» — это хищник, а «Зенит» — травоядный»

24 Ноября 2023 • 10:35 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
29.11 18:15

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин поделился ожиданиями от противостояния «бело-голубых» с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, шансы команд в предстоящей встрече равны. Сметанин отметил, что сейчас динамовцы больше нацелены на завоевание Кубка России, чем команда из Санкт-Петербурга.

«Сейчас «Динамо» — это хищник, а «Зенит» — травоядный. Зенитовцы стали чемпионами пять раз подряд, наступило неизбежное пресыщение. Будем надеяться, «Зенит» сыграет против «Динамо» в вегетарианский футбол (смеётся)», — приводит слова Сметанина «Спорт-Экспресс».

Первый матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт 29 ноября. Ответная же встреча запланирована на март следующего года.

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