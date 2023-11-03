Терёхин не согласен, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России

Бывший динамовский форвард Олег Терёхин оценил жеребьёвку плей-офф Пути РПЛ Кубка России для «бело-голубых». В нём, напомним, «Динамо» встретится с питерским «Зенитом» в двухматчевом противостоянии.

«Да, попался «Зенит», но нельзя говорить, что команде не повезло с жеребьевкой. Будут отличные матчи – и у зрителя интерес они точно вызовут. Давать прогнозы сложно – в ответном матче могут выйти уже новые игроки», - говорит Терёхин для «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом сезоне динамовцы выбили «Зенит» из турнира, но дело было в Пути регионов. У выбывшей из этого противостояния команды ещё будет шанс продолжить борьбу по нижней турнирной сетке.