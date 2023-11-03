Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Терёхин не согласен, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России

03 Ноября 2023 • 22:24 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.11 14:00

Бывший динамовский форвард Олег Терёхин оценил жеребьёвку плей-офф Пути РПЛ Кубка России для «бело-голубых». В нём, напомним, «Динамо» встретится с питерским «Зенитом» в двухматчевом противостоянии.

«Да, попался «Зенит», но нельзя говорить, что команде не повезло с жеребьевкой. Будут отличные матчи – и у зрителя интерес они точно вызовут. Давать прогнозы сложно – в ответном матче могут выйти уже новые игроки», - говорит Терёхин для «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом сезоне динамовцы выбили «Зенит» из турнира, но дело было в Пути регионов. У выбывшей из этого противостояния команды ещё будет шанс продолжить борьбу по нижней турнирной сетке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Олег Терёхин ещё теги

Новости по матчу

23:42
Дьяков: «Зенит» и «Динамо», классный матч нас ждёт»
22:48
Колыванов: «У «Зенита» будет супермотивация на игры с «Динамо»
21:41
Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»
17:30
Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
03 Ноября
23:42 · Кубок России
Дьяков: «Зенит» и «Динамо», классный матч нас ждёт»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Все опорники могут сыграть центрального защитника»
22:48 · Кубок России
Колыванов: «У «Зенита» будет супермотивация на игры с «Динамо»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Меня устраивает Смолов на позиции «десятки»
22:28 · Кубок России
Пименов: «У «Сочи» неплохие шансы пройти дальше, несмотря выезд в Хабаровск»
22:24 · Кубок России
Терёхин не согласен, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России
22:00 · Кубок России
Панченко рассказал, как в «Химках» отреагировали на жеребьёвку Кубка России
21:47 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
21:41 · Кубок России
Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Краснодар» сможет играть на два фронта
19:35 · Кубок России
Дмитрий Андреев: «Приезд «Спартака» в Оренбург будет праздником для города»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Фомин признал, что пока находится не в оптимальной форме
18:17 · Кубок России
Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»
17:09 · Кубок России
Талалаев: «Я люблю играть с командами Ивича»
17:04 · Кубок России
Игнатов — о пенальти Соболева: «Мне показалось, что не было двух касаний»
Все новости