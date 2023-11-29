​Личка высказался о голе в меньшинстве в ворота «Зенита»

«Динамо» обыграло «Зенит» в кубковом матче с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Смолов, причём опытный форвард забил вскоре после того, как москвичи остались в численном меньшинстве из-за удаления Хорхе Карраскаля.

Рулевой «Динамо» Марцел Личка считает гол в меньшинстве бонусом за ту работу, которую проделывала его команда.

«Забитый мяч – бонус за сделанную работу в меньшинстве. Это только первый матч, соперник очень сильный, ответный матч будет сложнее», - цитирует Личку ТАСС.

Стоит сказать, что ответный матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в марте.