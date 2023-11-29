​«Динамо» выиграло 3 из 4 последних матчей против «Зенита»

В среду вечером «Динамо» обыграло «Зенит» со счётом 1:0. Это был первый матч 1/4 финала верхней части турнирной сетки Кубка России.

Стоит сказать, что в последнее время «Динамо» успешно проводит матчи против грозного «Зенита». Если взять четыре последних поединка между этими командами в чемпионате и Кубке России, то в трёх из них побеждали москвичи и лишь раз – питерцы.

Напомним, что в августе «Динамо» сенсационно обыграло «Зенит» на выезде в Премьер-лиге со счётом 3:2.

Ответный кубковый матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге в середине марта.