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Кубок России

Игнатьев: «Говорят, что «Зенит» пройдёт «Динамо», но это нельзя обосновать» эксклюзив

29 Ноября 2023 • 14:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
Через 3 ч. 58 мин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Зенитом» и «Динамо».

«Многое зависит от задач, которые тренеры ставят перед командой. Часто мы видим истинное лицо клуба в борьбе за первое место в чемпионате. На Кубок часто просто не хватает времени, он для многих является вторичным турниром. Тренеры в матчах Кубка иногда расширяют тактические способности команды и пробуют новые сочетания футболистов, не имеющих постоянной игровой практики. Конечно, амбиции будут играть первостатейную роль.

Я могу примерно представить себе состав каждой из команд на матч РПЛ, но не могу предугадать стартовый расклад на встречу Кубка. Многие говорят, что дальше пройдёт «Зенит», но это нельзя обосновать. Игра в любом случае будет интересной, на неё придёт болельщик», - сказал Игнатьев.

Первый матч пройдет сегодня, 29 ноября, начало – 18:15 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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