Кассьерра: «Зенит» давно не выигрывал Кубок Росси, мы поборемся за этот трофей»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о выступлениях своей команды в Кубке России.

Напомним, в 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) петербургская команда встретится с «Динамо».

По словам Кассьерры, «Зенит» намерен взять реванш у «бело-голубых» за последние поражения в чемпионате и Кубке.

«Полагаю, с имеющимися у нас качествами, силами и мотивацией мы способны успешно выступить не только в четвертьфинальных матчах с «Динамо», но и в турнире в целом. «Зенит» давно не выигрывал Кубок России, мы обязательно поборемся за этот трофей», — приводит слова Кассьерры Bobsoccer.

Первый матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится 29 ноября. Ответная же встреча этих команд запланирована на март следующего года.