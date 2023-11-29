Терёхин: «Я бы не сказал, что у «Зенита» были какие-то моменты»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на победу своей бывшей команды над «Зенитом».

Первый матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых». Стоит отметить, что подопечные Марцела Лички добились победы, играя в меньшинстве.

«Динамовцы сегодня первый тайм провели вообще очень здорово. Да и во втором тоже хорошо выглядели. Я бы не сказал, что у «Зенита» были какие-то моменты», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

Эксперт отметил, что «Динамо» полностью переиграло команду Сергея Семака в центре поля.

Второй матч между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 12-14 марта в Санкт-Петербурге.