​Игнатьев считает, что мороз не помешал матчу «Зенита» с «Динамо»

В российском футболе настала пора четвертьфинальных матчей Фонбет Кубка России, питерский «Зенит» встретился с московским «Динамо» и проиграл бело-голубым. Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев считает, что морозная погода ничуть не навредила проведению матча, а, наоборот, способствовала хорошему футболу:

- Такая погода, наоборот, подстегивает футболистов. в такой мороз играть интересно с точки зрения болельщицкого интереса, потому что футболисты специально двигаются очень много, чтобы не покрыться инеем, образно говоря, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

Ответные матчи состоятся уже ранней весной следующего года.