«Это мастерство»: Экс-тренер сборной — о голе Смолова

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) с «Зенитом».

Напомним, игра завершилась со счётом 1:0. Единственный и победный мяч в этой встрече записал на свой счёт нападающий «бело-голубых» Фёдор Смолов.

«Смолов забил очень красивый гол. Так замкнуть после передачи с фланга — это мастерство. Не знаю, повлияло ли на него рождение дочери. Вполне вероятно, что это дополнительный стимул. Но люди разные, каждый реагирует на рождение ребёнка по-разному», — сказал Балахнин.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 4 декабря против «Рубина» в рамках 17-го тура чемпионата России. Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 19:30 по местному времени.