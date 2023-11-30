Булыкин — о голе Смолова в ворота «Зенита»: «Рождение ребёнка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Напомним, единственный и победный мяч в этой встрече забил нападающий Фёдор Смолов, у которого ранее родилась дочь.

«Рождение ребёнка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет и придаёт сил. Очень здорово, что Фёдор сумел забить гол и принёс победу команде, но стоит также отметить и забегание его партнёра Нгамалё», — цитирует Булыкина RT.

В нынешнем сезоне 33-летний Смолов провёл в составе «Динамо» 20 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.