«Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Динамо» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Москва - Зенит
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Протокол игры
Шунин Антон•Бальбуэна Фабиан•Фернандес Роберто•Паршивлюк Сергей•Скопинцев Дмитрий•Бителло•Карраскаль Хорхе• 14'Фомин Даниил•Лаксальт Диего•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
Адамов Денис•Алип Нуралы•Эракович Страхинья•Родригао де Соуза•Барриос Вильмар•Круговой Данил•Дуглас Сантос•Клаудиньо Родригес•Изидор Вильсон•Мостовой Андрей•Сергеев Иван II
29 ноября. Стадион "ВТБ Арена".
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