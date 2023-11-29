Смолов показал дочке футбольный матч в первый день после рождения

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Рассказывайте, смотрел на вас в перерыве. Кажется, вы были последним игроком, который хотел выходить на игру в таких условиях.

- Условия не самые лучшие для футбола, хотя много болельщиков пришло, атмосфера была классная, плюс играли против действующего чемпиона, очень сильной команды. Как-то так.

- Вы вышли в тот момент, когда команда была в меньшинстве. Видели ли повтор, какая оценка эпизода? Потому что показалось, что сыграно в мяч.

- Честно говоря, не видел, потому что мы разминались здесь внутри. Я не видел момент. Хорошо, что удалось принести команде победу.

- Расскажите об этом эпизоде, потому что там и сомбреро было, и какой-то изумительный пас на Нгамалё. Самое главное, добежали.

- Честно говоря, сначала не знал, что делать с мячом, потому что когда в меньшинстве играешь, в основном обороняешься, и вот этот мяч, который прыгал, думал, что защитник близко будет. А в итоге не знаю, увидел, что есть зазор, удалось перекинуть, и Муми крикнул мне, я на голос, потом увидел и дал в зону.

- Насколько для вас это важный мяч, ведь это первый гол в роли отца? Что он значит, какой у вас сейчас быт?

- На самом деле хочу поблагодарить свою супругу Карину, что она с пониманием относится, я сплю в другой комнате и зачастую высыпаюсь. На тренировках чувствую себя нормально. Гол посвящаю, конечно же, дочке. На самом деле все мысли, несмотря на то, что остался на скамейке, были о том, что если выйду, то буду стараться забить гол, чтобы ей посвятить.

- Карина смотрела этот матч?

- Думаю, что смотрела с дочкой, она ее кладет перед телевизором. На самом деле мы в первый день ее забрали из роддома, я пришел, мы легли, и я включил сборную России - сборную Кубы. Так что она сразу к футболу приобщилась.