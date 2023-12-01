Тренер «Динамо» Личка: «Зенит» сейчас на другом уровне»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о том, способна ли его команда побороться за трофей в нынешнем сезоне.

Чешский специалист отметил, что динамовцы упорно работают для достижения результата, однако опередить «Зенит» в турнирной таблице РПЛ им будет непросто.

«Динамо» способно биться, чтобы находиться наверху турнирной таблицы, но «Зенит» сейчас на другом уровне, как будто играют в своём чемпионате. Но «Динамо» может соревноваться с ЦСКА и «Спартаком», — цитирует Личку «Чемпионат».

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на пять очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 4 декабря против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.