Колыванов: «У «Зенита» будет супермотивация на игры с «Динамо»

Российский тренер Игорь Колыванов порассуждал об итогах жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России. В особенности он отметил противостояние «Зенита» и «Динамо».

«У «Зенита» будет супермотивация, чтобы взять реванш. Можно сказать, что это битва титанов. Правда до ответной игры три с половиной месяца, угадывать, в каком состоянии будут команды, нельзя», - рассуждает эксперт для Legalbet.

Напомним, что именно после поражения от «Динамо» «Зенит» в прошлом розыгрыше Кубка покинул турнир. Но тогда команды встречались в рамках Пути регионов, поэтому проигранный матч обернулся вылетом.

«Очень интригующая пара! Это два соперника, которые достойны друг друга», - добавил Колыванов.