Ролан Гусев не считает, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России

Тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против «Зенита».

Специалист не согласился с тем, что «бело-голубым» не повезло с жеребьёвкой. По мнению Гусева, всё зависит лишь от самих динамовцев.

«Почему это «Динамо» не повезло с жеребьёвкой? Чем больше таких матчей, тем лучше. Этот раунд Кубка состоит из двух игр, так что всё будет зависеть от нас», — цитирует Гусева «Матч ТВ».

Первый матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября в Москве. Начало — в 18:15 по местному времени. Ответная же встреча этих команд запланирована на март следующего года.