Семак: «Вендел - для нас очень важная фигура, но, к сожалению, он приболел»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Есть ощущение, что «Зенит» сегодня сыграет в пять защитников с тремя центральными. Чем обусловлен такой выбор схемы? Адаптация под соперника, под свои какие-то моменты?

- Мы исходим от состояния своих игроков, кто готов на сегодняшний день лучше и, естественно, интегрирован в нашу систему.

- Насколько готов Круговой играть именно справа по всему флангу, учитывая его прошлое?

- Он может сыграть и справа, и слева прошлую игру неплохо провел. В случае необходимости может сыграть справа столько, сколько нужно.

- Куда делся Вендел? Как его отсутствие может повлиять сегодня на игру команды?

- Вендел - для нас очень важная фигура. Но, к сожалению, он приболел. Надеюсь, что несерьезно. К следующей игре он должен быть готов. Что касается насколько скажется его отсутствие? Конечно, скажется. Это игрок, который хорошо контролирует мяч, который разгоняет атаки и очень мало ошибается, с большим объемом работы. Но, к сожалению, такое случается. Поэтому сегодня выйдут другие.

- За вашу эру, эру Семака в «Зените» всего лишь одна победа в Кубке. Чем вы это объясните?

- Приоритетами. Всегда, когда есть выбор, упор делается на чемпионат. Когда мы играли в еврокубках, на чемпионат и еврокубки. На Кубок не всегда хватает ресурса и возможности, что успешно играть на двух фронтах. Плюс, естественно, Кубок - это Кубок. Здесь результат складывается из одного матча. В один определенный момент любая команда может обыграть любую.

- В данном случае из двух. Насколько я знаю, вам это не совсем нравится, учитывая разброс игр.

- Что касается из двух, мы знаем и уже давно играем. Но чем вызван перенос игры этого этапа, с разницей в три месяца, мне это понять сложно.