Силкин: «Динамо» просто умыло «Зенит»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе «бело-голубых» над «Зенитом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

«Вчера «Динамо» просто умыло «Зенит», команда показала образцовую игру. Мне очень понравилось. Хочется, чтобы «Динамо» играло так всегда», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что ответный матч этих команд состоится в марте 2024 года.

После 16 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 4 декабря против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.