​Тюкавин и Карраскаль – в основе «Динамо» на матч с «Зенитом»

В среду «Динамо» будет принимать «Зенит» в рамках первого четвертьфинала верхней части турнирной сетки Кубка России. Наставник московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВТБ Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ответная игра между командами в Санкт-Петербурге пройдёт уже весной.