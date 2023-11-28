Нгамалё: «В матче с «Зенитом» постараемся сделать всё, что в наших силах»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита».

По словам камерунского футболиста, «бело-голубые» сделают всё возможное для того, чтобы добиться положительного для себя результата.

«В матче с «Зенитом» постараемся сделать всё, что в наших силах. Не важно, играем ли мы с «Зенитом» или с другой командой. Ко всем играм относимся серьёзно», — приводит слова Нгамалё «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится завтра, 29 ноября, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 18:15 по местному времени. Отметим, что ответная встреча этих команд запланирована на март следующего года.