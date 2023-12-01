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Силкин: «Вокруг таких, как Тюкавин, стоит строить команду»

01 Декабря 2023 • 17:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что Константин Тюкавин – это тот, вокруг которого стоит строить будущую команду динамовцев.

«Вокруг таких ребят, как он, стоит строить команду. Посмотрим, будет ли он в своём клубе лидером на долгие годы. В «Динамо» всё же периодически меняются руководство и планы клуба», - говорит Силкин для телеканала «Матч ТВ».

В пятницу Тюкавин официально продлил контракт с «бело-голубыми». Новое соглашение Константина рассчитано аж на пять ближайших лет – до середины 2028 календарного года. Добавим, что 21-летний форвард является «продуктом» клубной академии «Динамо» - он воспитанник «бело-голубых» и знаком с ценностями клуба с малых лет.

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Евро-Футбол.Ру,
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