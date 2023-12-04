Агент: «Когда Тюкавин долго не забивал, только ленивый не написал, что он сдулся»

Агент Алексей Сафонов порадовался за своего подопечного, форварда «Динамо» Константина Тюкавина, который забил в пятом поединке за «бело-голубых» подряд.

«Если на табло высвечивается фамилия, значит, он хорошо сыграл. Когда Костя долго не забивал, только ленивый не написал, что он сдулся», - цитирует представителя игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тюкавин только-только продлил контракт с «Динамо» до лета 2028 года. В этом сезоне на его счету девять результативных ударов, еще в пяти атаках он ассистировал одноклубникам. В понедельник «Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 1:0 и вышло на третье место.