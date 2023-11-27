​Семшов: «Динамо» может побороться за чемпионство»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов оценил перспективы «Динамо». Он допускает, что команда Марцела Лички сможет побороться за титул Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

По словам Семшова, «Динамо» имеет хороший подбор футболистов, но всё будет зависеть от стабильности команды на дистанции.

«Тут всё будет зависеть, насколько они пройдут без потерь оставшуюся часть чемпионата, особенно весну, где будет всё решаться. Если они стабильно всё пройдут, то могут побороться за чемпионство», - цитирует Семшова Metaratings.

Семшов отметил, что динамовцам важно избегать очковых потерь с командами, которые идут в нижней части таблицы.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на пять зачётных баллов.