«Динамо» сохранило «жемчужину»: Тюкавин подписал новый контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» в текущем сезоне находится в пределах пяти лучших команд чемпионата России. «Бело-голубые» имеют все шансы побороться за медали чемпионата. И для этого необходимо сохранить своих лидеров. Один из них – Константин Тюкавин. «Динамо» заключило новый контракт с 21-летним воспитанником до 2028 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, почему эта сделка считается одной из самых важных для нынешнего «Динамо».

Лучший бомбардир «Динамо»

После 17 сыгранных туров Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром «Динамо». Сам форвард принял участие в 16 матчах, в которых отличился 7 раз и выполнил 5 голевых передач. На гол у Тюкавина уходит 174 минуты игрового времени, а в стартовом составе он появлялся в 94% матчей. Вполне серьёзная статистика для парня, который в прошедшем июне отпраздновал своё 21-летие. Очевидно, что за молодым форвардом уже начали следить в «Зените» и наверняка были готовы переманить его зимой. Самое время для «Динамо» оставить его у себя подольше или продать подороже.

А что со старым контрактом?

В июне 2021 года Константин Тюкавин продлил контракт со своим родным клубом. Форвард заявлял: «Я в «Динамо» с пяти лет, ни о каких других вариантах, кроме подписания нового соглашения, даже не думал». Сложно с этим спорить. Тем более что тогда Тюкавину было только 18 лет, а его статистика не была блестящей. За 15 матчей в чемпионате России сезона-2020/2021 Тюкавин сумел забить только трижды (дубль в ворота «Краснодара» и гол «Уфе»). Но и в старте 18-летний форвард выходил лишь в шести матчах, в остальном получал ровно 30 минут игрового времени в конце второго тайма.

Плодотворная работа агента и хорошее вознаграждение

Новый контракт Константина Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. Переговоры с форвардом начались ещё в мае. И это была главная интрига для «Динамо». От агента игрока Алексея Сафонова было известно, что по нему поступают предложения из Европы. Генеральный директор «Динамо» подтверждал, что «Зенит» готов переманить Тюкавина всеми доступными способами. Очевидно, что ситуация должна была разрешиться в лучших традициях «драмы Мбаппе».

Новый контракт защищает «Динамо» от ухода своей главной звезды. Сумма отступных для европейских клубов в новом контракте Константина Тюкавина составляет 20 млн евро. Это шанс для «бело-голубых» обогатиться, но, будем честны, вряд ли кто-то из европейцев выложит за Тюкавина такие деньги. Слишком свеж ещё пример Арсена Захаряна.

По непроверенной информации, наиболее выгодным подписание контракта стало для агента Тюкавина Сафонова: 3 млн евро – именно такая сумма фигурирует в качестве бонуса агенту.

500 тысяч евро за лучшего бомбардира

В 18 лет Тюкавин получал 30 тысяч евро в месяц. Плюс премии, которые в «Динамо» за гол или голевой пас составляли 7 тысяч евро. По предыдущему контракту уровень заработной платы (оклада) форварда составлял 46 тысяч евро в месяц. Очевидно, что сейчас эта сумма, которая не разглашается, стала в разы больше. Одно известно точно: если Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром чемпионата России, он получит бонус в размере 500 тысяч евро.

Тюкавин предан «Динамо», не совершил ошибку с контрактом, которую в своё время сделал Дмитрий Сычёв, поторопившийся с переездом. Сможет ли Константин теперь получить свой шанс в Европе – конечно, большой вопрос. Но если его желание попробовать свои силы в ведущих европейских лигах будет столь велико, то наверняка он сможет договориться с руководством своей родной команды.

Как менялась трансферная стоимость Тюкавина в последних сезонах РПЛ

Сезон Матчи (Голы) Максимальная трансферная стоимость, млн евро 2020/2021 15 (3) 2,5 2021/2022 30 (6) 6,5 2022/2023 28 (9) 7 2023/2024 16 (7) 8

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