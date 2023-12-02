Пивоваров: Мы с Личкой голосовали за Тюкавина в номинации на приз «Первая пятёрка»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о попадании форварда Константина Тюкавина в номинацию на приз «Первая пятёрка».

Данная награда вручается лучшего молодому российскому игроку по итогам года.

«Я считаю, что Тюкавин заслуживает награды «Первая пятерка». И Марцел, и я в своих анкетах указали Тюкавина лучшим. Думаю, что шансы на победу высокие», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий появился на поле в 21 игре, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

После 16 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 28 очков.



