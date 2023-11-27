Фёдоров назвал главную причину успеха «Рубина»

Экс-игрок «Рубина» Андрей Фёдоров ответил на вопрос, за счёт чего казанскому коллективу удалось улучшить свои результаты.

«Главная причина хороших выступлений «Рубина» в том, что ребята объединились. Игра может складываться не по их сценарию, но там нет равнодушных — это главное», — приводит слова Фёдорова «Чемпионат».

После 16 туров подопечные Рашида Рахимова занимают седьмую позицию в чемпионате России, набрав 25 зачетных баллов.

Стоит сказать, в последних шести матчах РПЛ «Рубин» одержал пять побед и один раз сыграл вничью.

В следующем туре РПЛ казанцы на выезде сыграют с «Динамо».