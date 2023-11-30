​Шунин ответил, может ли играть до 45 лет, как Буффон

Страж ворот «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, может ли он выступать до 45 лет, как итальянец Джанлуиджи Буффон.

«Если будет позволять здоровье и хватит сил, почему нет? На данный момент чувствую себя отлично! Нет никаких проблем ни в физическом состоянии, ни моральном – я в порядке во всех аспектах», - цитирует Шунина Sport24.

В конце января Антон Шунин отпразднует свой 37-й день рождения. В среду вечером голкипер «Динамо» догнал легендарного Льва Яшина по количеству матчей за клуб.

Напомним, что в среду «Динамо» обыграло «Зенит» в кубковом матче с минимальным счётом 1:0. Ответная игра пройдёт в марте.