​«Нет места»: Личка не готов приглашать Кокорина в «Динамо»

Наставник «Динамо» Марцел Личка сказал несколько слов о бывшем футболисте «бело-голубых» Александре Кокорине.

По слова Лички, он сейчас не готов восстанавливать связку Фёдора Смолова и Александра Кокорина.

«Воссоединить их связку со Смоловым? У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в «Динамо». Мне достаточно нынешних игроков», - цитирует Личку Sport24.

В настоящий момент Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис» в аренде. Права на 32-летнего россиянина принадлежат итальянской «Фиорентине». В своё время за «Динамо» Кокорин провёл 203 матча, в которых забил 50 голов и отдал 26 голевых передач.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.