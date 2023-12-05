«Рубин» старается играть в зелёной форме из-за суеверий Рахимова – источник

Российская премьер-лига обязывала «Рубин» играть против «Динамо» в понедельник в белой форме, однако казанцы уведомили лигу о том, что в наличии такой формы у клуба не было. «Рубиновые» выступили в Москве в форме зелёного цвета.

Это уже не первая история о форме «Рубина». В ноябре казанцы играли в зелёной форме против «Сочи» - тогда другая форма команды испортилась из-за порыва на базе.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Рубин» идёт на все ухищрения с формой из-за суеверий рулевого команды Рашида Рахимова. В клубе было дано задание делать всё, чтобы «Рубин» и дальше играл в зелёной форме.

Стоит сказать, что «Рубин» в РПЛ выдал серию из шести матчей без поражений и пропущенных голов. В понедельник серия прервалась – команда проиграла «Динамо» со счётом 0:1.