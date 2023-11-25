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Агент: Не надо называть Тюкавина лучшим нападающим России

25 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина ответил на вопрос, является его клиент лучшим российским нападающим.

«Лучшим называть его не надо. Один из – да. Костя всегда выходит на поле с улыбкой, получает удовольствие от футбола», — приводит слова агента портал Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин смог принять участие во всех 16 матчах «Динамо» в чемпионате России, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

После 16 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 28 очков.  

Тюкавин забил в пятом матче подряд

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Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги

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