Агент: Не надо называть Тюкавина лучшим нападающим России

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина ответил на вопрос, является его клиент лучшим российским нападающим.

«Лучшим называть его не надо. Один из – да. Костя всегда выходит на поле с улыбкой, получает удовольствие от футбола», — приводит слова агента портал Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин смог принять участие во всех 16 матчах «Динамо» в чемпионате России, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

После 16 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 28 очков.

Тюкавин забил в пятом матче подряд