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Фомин: «В раздевалке наоборот говорили, что не только за «Зенит» и ЦСКА дают три очка, за «Рубин» тоже»

04 Декабря 2023 • 21:50 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Рубин

Лучший футболист матча «Динамо» - «Рубин» Даниил Фомин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- У тебя уже несколько таких наград. Мне кажется, эта самая непростая была?

- Да, и матч тяжелый, и позиция такая новая для меня. Но считаю, что сегодня вытерпели где-то. Такие победы, наоборот, очень ценные, когда что-то не получается, но три очка есть. С хорошим настроением готовимся к «Факелу».

- Ты сказал, что на этой позиции действовал буквально пару матчей в молодежке, и вот с «Ростовом» пришлось вынужденно поиграть. Как осваивается новое амплуа?

- Раз побеждаем, значит, наверное, неплохо. Я думаю, это самое главное, потому что такие условия. Может быть, это где-то сказывалось, не очень получалось, но повторюсь, самое главное - победа.

- Насколько тяжело было сегодня  играть в таких погодных условиях?

- По сравнению со вчерашним матчем всё отлично было. А так, какие условия есть, в таких играем. Сегодня значит так, вышли, победили, двигаемся дальше.

- Было две победы над очень серьезными соперниками, «Зенитом» и ЦСКА. Насколько сегодня на «Рубин» было настраиваться иначе? Или не было вообще этого вопроса?

- Да нет, в раздевалке наоборот говорили, что не только за «Зенит» и ЦСКА дают три очка, за «Рубин» тоже. Нам нужно для таблицы побеждать, поэтому с хорошим настроением. Вообще у нас такая хорошая серия, тьфу-тьфу. Продолжаем так же, почувствовали, нащупали что-то, готовимся к «Факелу».

- Вы на третью строчку сейчас поднимаетесь. Место по делу, или высоковато?

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- Очень плотная таблица, были перед матчем шестыми-седьмыми, одна победа - и ты уже третий. Нужно набирать очки и стараться забраться как можно выше.

- Бителло сегодня играл с одним коротким рукавом и одним длинным. Что это за фишка?

- Честно, не знаю. Вот сейчас он придет, спросите обязательно. Самому интересно.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин

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