​Тюкавин после продления контракта ответил на вопрос о желании поиграть в Европе

После продления контракта с «Динамо» нападающий Константин Тюкавин ответил на вопрос о Европе. У 21-летнего футболиста спросили, насколько велико его желание уехать в Европу и заиграть там.

«Есть желание. Не знаю, как объяснить вам – велико оно или невелико. Но нужно сначала здесь чего-то добиться, чтобы ехать туда и пробовать свои силы», - сказал Тюкавин на клубном мероприятии.

Что касается опции выкупа для европейских клубов, прописанной в контракте Тюкавина, то футболист переадресовал вопрос гендиректору клуба Павлу Пивоварову.

Напомним, что новый контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2027/2028.