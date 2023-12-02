Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с московским «Динамо».

«Динамо» перезаключило контракт с Тюкавиным. Не сомневались, что это случится?

Не сомневался, потому что и Тюкавин, и «Динамо» хорошо относятся друг к другу, хорошо общаются. Уверен, что новое соглашение всех устроило.

Почему Тюкавин не принял решение уехать поиграть за границу, как, например, Захарян?

Думаю, у него есть такой вариант. И чтобы не напрягать клуб, проявить к нему уважение, он подписал новый контракт. Он всё равно будет пытаться уехать играть в иностранный клуб, только теперь «Динамо» будет участвовать в этих переговорах. Это правильный шаг: все будут довольны.

Для иностранных клубов сумма отступных по новому контракту составляет 20 млн. евро. Не маловато?

Нет. Для англичан это вообще нормальная сумма. А остальным нужно будет убедиться, что футболист подойдёт. Тут уже работа агента, который сможет найти клуб с достойной зарплатой и который даст Тюкавину возможность проявить себя. Если такая трансферная стоимость устроит покупателя, то это будет сильный клуб. А это значит, что футболист пойдёт прогрессировать в европейском футболе. Но пока этого не произошло, он будет радовать болельщиков «Динамо» ещё четыре года.

Вы исключаете, что в скором времени нападающий может уехать за границу?

Летом это будет сложно сделать. Хотя возможно. Но я ничего не исключаю, ведь это молодой и перспективный футболист. Если у Константина будет желание, он может уйти. Здесь многое будет зависеть от него. Ну и от клуба, который будет выкупать трансферную стоимость. Уверен, что при желании, форвард сможет найти вариант, который устроит всех.

В контракте «Динамо» нет отступных для российских клубов. О чём это говорит?

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Просто он никуда не хочет уходить из «Динамо». Но всегда можно разговаривать и находить любые варианты. Сейчас права на игрока принадлежат «Динамо». Если будет финансово хороший вариант в России, его тоже будут рассматривать. Но первостепенный вариант – заграница. Там уровень выше, есть международные матчи. Уверен, что Тюкавин будет смотреть именно в ту сторону.

Как относитесь к тому, что Тюкавиным интересуется «Зенит»?

Если питерцы предложат 100 млн. евро, то Тюкавин туда перейдет. «Динамо» сделает еще и подарочную упаковку, если будет такая сумма (смеется). Но мне кажется, что игрок не будет рассматривать российские варианты, потому что у него есть твёрдое желание уехать выступать за границу.