Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Булыкин: «Если у Тюкавина есть желание играть за границей, варианты найдутся» эксклюзив

02 Декабря 2023 • 14:41 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
04.12 19:30

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с московским «Динамо».

«Динамо» перезаключило контракт с Тюкавиным. Не сомневались, что это случится?

Не сомневался, потому что и Тюкавин, и «Динамо» хорошо относятся друг к другу, хорошо общаются. Уверен, что новое соглашение всех устроило.

Почему Тюкавин не принял решение уехать поиграть за границу, как, например, Захарян?

Думаю, у него есть такой вариант. И чтобы не напрягать клуб, проявить к нему уважение, он подписал новый контракт. Он всё равно будет пытаться уехать играть в иностранный клуб, только теперь «Динамо» будет участвовать в этих переговорах. Это правильный шаг: все будут довольны.

Для иностранных клубов сумма отступных по новому контракту составляет 20 млн. евро. Не маловато?

Нет. Для англичан это вообще нормальная сумма. А остальным нужно будет убедиться, что футболист подойдёт. Тут уже работа агента, который сможет найти клуб с достойной зарплатой и который даст Тюкавину возможность проявить себя. Если такая трансферная стоимость устроит покупателя, то это будет сильный клуб. А это значит, что футболист пойдёт прогрессировать в европейском футболе. Но пока этого не произошло, он будет радовать болельщиков «Динамо» ещё четыре года.

Вы исключаете, что в скором времени нападающий может уехать за границу?

Летом это будет сложно сделать. Хотя возможно. Но я ничего не исключаю, ведь это молодой и перспективный футболист. Если у Константина будет желание, он может уйти. Здесь многое будет зависеть от него. Ну и от клуба, который будет выкупать трансферную стоимость. Уверен, что при желании, форвард сможет найти вариант, который устроит всех.

В контракте «Динамо» нет отступных для российских клубов. О чём это говорит?

Реклама


Просто он никуда не хочет уходить из «Динамо». Но всегда можно разговаривать и находить любые варианты. Сейчас права на игрока принадлежат «Динамо». Если будет финансово хороший вариант в России, его тоже будут рассматривать. Но первостепенный вариант – заграница. Там уровень выше, есть международные матчи. Уверен, что Тюкавин будет смотреть именно в ту сторону.

Как относитесь к тому, что Тюкавиным интересуется «Зенит»?

Если питерцы предложат 100 млн. евро, то Тюкавин туда перейдет. «Динамо» сделает еще и подарочную упаковку, если будет такая сумма (смеется). Но мне кажется, что игрок не будет рассматривать российские варианты, потому что у него есть твёрдое желание уехать выступать за границу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

01 Декабря
21:10
Силкин восхитился Смоловым
21:03
Кобелев: «Состав «Динамо» способен решать самые высокие задачи»
19:50
​«Нет места»: Личка не готов приглашать Кокорина в «Динамо»
18:59
Тихонов дал прогнозы на счета матчей 17-го тура РПЛ
18:54
Стало известно, когда Грулёв возобновит тренировки
18:53
​Раскрыта сумма отступных в новом контракте Тюкавина
18:17
Силкин: «Тюкавин в «Зените» как Сергеев просто «затыкал бы дырки»
17:55
​Тюкавин рассказал, сколько голов хочет забить в сезоне
17:50
​В РПЛ на ходу изменили регламент ради красного мяча
17:47
Силкин: «Вокруг таких, как Тюкавин, стоит строить команду»
17:43
В контракте Тюкавина нет опции выкупа для клубов РПЛ – Пивоваров подтвердил
17:37
​В «Динамо» высказались об интересе «Зенита» к Тюкавину
17:23
Гендиректор «Динамо» высказался об опции выкупа Тюкавина для клубов из Европы
17:16
​Тюкавин после продления контракта ответил на вопрос о желании поиграть в Европе
16:58
​Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контракта с Тюкавиным
16:54
Тюкавин прокомментировал продление контракта с «Динамо»
16:20
​«Динамо» готовит объявление о продлении контракта с Тюкавиным
16:00
Личка: «Меня впечатляет история «Динамо»
15:23
Шалимов: «Динамо» становится всё солиднее и солиднее»
15:21
​Раскрыта важная деталь о новом контракте Тюкавина
14:55
Дьяков: «Состав «Динамо» может спокойно бороться за трофеи»
14:41
Гафин назвал самого принципиального соперника «Динамо»
14:09
Сёмин: «Динамо» не заметило потерю Захаряна»
30 Ноября
17:46
«Динамо» планирует зимой «точечные» усиления состава
17:45
​Петрушин – о Тюкавине: «Ехать в европейский середняк не вижу смысла»
17:15
​Бышовец: «Потенциал Тюкавина я отметил ещё три года назад»
17:11
Форвардом «Рубина» заинтересовались в Европе и Северной Америке
16:40
Силкин – о Тюкавине: «Идти в посредственный европейский клуб нет смысла»
16:32
​Шунин ответил, может ли играть до 45 лет, как Буффон
15:52
Агент: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону»
15:40
​Борис Игнатьев: «Тюкавин – один из кандидатов на переход в европейскую лигу»
15:22
​Шунин: «Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Яшиным»
15:09
​Агент предлагает Тюкавину уйти из «Динамо» в иностранный клуб 1
14:30
«Это мастерство»: Экс-тренер сборной — о голе Смолова
13:32
Колосков — о Смолове: «Фёдор должен больше забивать, он способен на это» 1
13:00
Гранат: «Динамо» ярко провело концовку, забралось на третье место, и это очень хорошо»
11:29
Силкин: «Динамо» просто умыло «Зенит»
10:53
Булыкин — о голе Смолова в ворота «Зенита»: «Рождение ребёнка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет»
10:36
Игнатьев: «Смолов прекрасно знает, где ему необходимо располагаться во время атак своей команды»
10:20
Силкин: «В матче с «Зенитом» «Динамо» выглядело лучше и активнее»
09:30
Бессмертный: «Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег»
29 Ноября
18:23
Гранат: «Спартак» — самый принципиальный соперник для «Динамо»
28 Ноября
19:06
Мостовой: «Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в РПЛ»
19:01
Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор
15:06
Агент: «Интерес «Динамо» к Митоме? Первый раз слышу об этом» 1
14:53
Силкин: «Динамо» обязано быть в тройке»
14:15
Бальбуэна: «Я не знаю, почему в сборную России не вызываются игроки «Динамо»
13:44
Карраскаль: «Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА»
27 Ноября
21:33
У Тюкавина есть два предложения из Европы
20:57
Бышовец: «Между Тюкавиным и Сергеевым я не вижу большой разницы»
18:54
Фёдоров назвал главную причину успеха «Рубина»
17:32
​Семшов: «Динамо» может побороться за чемпионство»
17:05
Андрей Фёдоров считает, что «Рубин» способен побороться за первую пятёрку РПЛ
15:45
Гранат: «Рубин» может побороться за пятёрку»
13:32
Нгамалё: «Беспроигрышная серия «Динамо» — это заслуга всей команды»
11:58
Нгамалё: «У «Динамо» огромный потенциал в атаке, мы можем забивать ещё больше»
11:47
Агент Тюкавина: «У Кости на первом месте футбол, а не деньги»
11:17
Бальбуэна: «Верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ» 1
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
16:08
Кобелев: «Динамо» заслужило победу над ЦСКА»
14:52
Мостовой: «Не сказал бы, что Карраскаль — топ-игрок»
14:37
Гафин: «Митома мог перейти в «Динамо»
14:04
Бальбуэна: «В Москве однозначно холоднее, чем в Лондоне»
12:26
Силкин считает Тюкавина одним из лучших нападающих РПЛ
11:48
Тюкавин может сделать то, что не удавалось игрокам «Динамо» 21 год
11:22
Газзаев: «Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон»
11:09
Газзаев — об игре Карраскаля в матче с ЦСКА: «Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов»
10:52
Агент рассказал о сроках восстановления защитника «Динамо» Дасы
09:48
Нгамалё: «В нынешнем сезоне «Динамо» достаточно хорошо выступает»
09:16
Агент: «У Тюкавина футбол на первом месте, а не деньги»
25 Ноября
21:25
Агент: Не надо называть Тюкавина лучшим нападающим России
20:02
Гафин: «Динамо» было близко ко многим футболистам, которые сейчас блещут в АПЛ
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
85 мин
Факел Факел
Балтика Балтика
0
0
2.25 3.25 3.35
Видео
02.12.23 в 16:30
Сочи Сочи
Крылья Советов Крылья Советов
2.90 3.75 2.27
Видео
02.12.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Урал Урал
2.60 3.20 2.80
Видео
03.12.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ростов Ростов
1.73 3.95 4.60
Видео
03.12.23 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Зенит Зенит
3.45 3.95 1.97
Видео
03.12.23 в 16:30
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.55 4.10 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Джикии не стоит переживать за карьеру
15:27 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» прокомментировали слухи о Ренане
15:24 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» вернёт лидерство, «Спартак» одолеет «Ахмат» в Грозном — прогноз Ловчева на 17-й тур РПЛ
15:22 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» и «Крылья Советов» объявили составы на очный матч
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Журналист Конов призвал в срочном порядке заменить судей на матче «Пари НН» - «Урал»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал фаворита матча «Ахмат» - «Спартак»
15:08 · Россия. Премьер-лига
«Если на поле Промес, «Спартак» готов побеждать» — Шавло
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Шнякина удивила ситуация с коэффициентами на матч «Пари НН» - «Урал»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Конкуренты «Зенита» сыграли выше своих возможностей»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зиньковскому надо забивать больше голов и отдавать передач»
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Зенит»: Бубнов назвал победителя матча
13:43 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Локомотив» будет замотивирован на «Зенит»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Чанов высказал мнение о матче ЦСКА - «Ростов»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита матча «Локомотив» - «Зенит»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем