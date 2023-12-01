Сёмин: «Динамо» не заметило потерю Захаряна»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о результатах «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, после 16 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В чемпионате России команда Марцела Лички не проигрывает уже на протяжении семи матчей подряд.

По мнению Сёмина, «Динамо» показывает хорошую игру. Специалист отметил, что команда не заметила потерю полузащитника Арсена Захаряна, перешедшего минувшим летом в «Реал Сосьедад».

«На их футбол приятно смотреть даже нейтральным болельщикам. Команда хорошо укомплектована, тот же ЦСКА не может похвастаться такой обоймой игроков. Были опасения, что некем заменить Захаряна? Можно сказать, что «Динамо» не заметило его потерю», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 4 декабря против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.