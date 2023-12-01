Тюкавин прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о продлении контракта. Как известно, 21-летний футболист заключил с «бело-голубыми» соглашение, рассчитанное до середины 2028 года.

«Конечно, я очень рад, что продлил контракт со своим родным клубом, в котором я вырос. Я очень счастлив, что сегодня поставил подпись», - сказал Тюкавин на клубном мероприятии.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в понедельник, 4 декабря. Команда Марцела Лички будет играть против «Рубина» на своём поле.

Отметим, что после шестнадцати туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.