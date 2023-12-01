В контракте Тюкавина нет опции выкупа для клубов РПЛ – Пивоваров подтвердил

В новом трудовом соглашении Константина Тюкавина с «Динамо» прописана опция выкупа только для иностранных клубов. Информацию подтвердил Павел Пивоваров – генеральный директор московского клуба.

«Отступные для иностранных клубов? Для иностранных клубов есть, а для российских – нет», - сказал Пивоваров журналистам.

Как известно, новый контракт связывает Тюкавина с «Динамо» до завершения сезона 2023/2024.

Ближайший матч «бело-голубые» проведут в понедельник, 4 декабря, - против «Рубина» на своём поле. На текущий момент команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.