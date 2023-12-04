​Тюкавин продлил голевую серию и догнал группу игроков на втором месте рейтинга бомбардиров

В понедельник «Динамо» проводит домашний матч против «Рубина» в рамках 17-го тура чемпионата России. Команда Марцела Лички открыла счёт примерно в середине первого тайма – автором гола стал нападающий Константин Тюкавин.

Таким образом, Тюкавин продлил свою результативную серию – он забивал в каждом из пяти последних матчей Премьер-лиги.

Всего в этом чемпионате России Константин Тюкавин забил 8 голов. Теперь он делит второе место в рейтинге бомбардиров с группой игроком. В неё входят Эдуард Сперцян, Фёдор Чалов, Бенхамин Гарре и Джон Кордоба.

На вершине рейтинга располагается Матео Кассьерра, забивший 13 раз.

Отметим, что на днях Константин Тюкавин продлил контракт – теперь он рассчитан до середины 2028 года.